Lisbonne veut "se débarrasser d'Airbnb" : des villes françaises peuvent-elles l'imiter ?

En France, il faut distinguer les logements sur Airbnb en plusieurs catégories. Les résidences principales tout d'abord, que les propriétaires ont le droit de louer (en partie ou en intégralité) 120 jours par an au maximum. Il s'agit d'une disposition de la loi ELAN, votée en novembre 2018 et qui définit ce que l'on qualifié de "meublé de tourisme". Notez qu'une déclaration spécifique auprès de la mairie est nécessaire si le bien est situé dans une ville de plus de 200.000 habitants.

L'autre cas de figure, plus épineux, concerne les résidences secondaires meublées, louées sur les plateformes de type Airbnb. Ces dernières années, la législation s'est renforcée : "Si vous désirez mettre votre résidence secondaire, en location touristique de courte durée à une clientèle de passage, toujours dans la limite légale de 120 jours par an, vous êtes tenu de solliciter un changement d’usage, auprès du maire du lieu de situation du bien immobilier loué", résume l'avocate Pauline Darmigny. Ce "changement d'usage" est déclaratif partout en France, mais soumis à approbation dans les villes de plus de 200.000 habitants et dans les départements suivants : Hauts de Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val de Marne (94). Le dernier mot étant donné aux services de la ville, ces derniers sont en mesure de fixer des conditions restrictives pour accéder à une telle requête.