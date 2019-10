Dès le 1er décembre, Airbnb aura l'obligation de remettre aux mairies la liste des logements loués

A partir du 1er décembre prochain, les plateformes de location saisonnière comme Airbnb auront l'obligation de communiquer aux mairies, une fois par an, la liste des logements loués sur leur site. Un évolution rendue possible par un décret signé lundi par Julien Denormandie et publié ce jeudi au Journal officiel.

Selon le ministre de la Ville et du Logement, il s'agit de donner aux mairies "les moyens de contrôle". "Au lieu d'y aller au hasard, ils auront les listes qui leur permettront de contrôler prioritairement les logements qui posent problème", souligne-t-il dans une interview au Parisien.