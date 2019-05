Logement : les agriculteurs sont nombreux à accueillir des jeunes

À Quesnoy-sur-Deûle, Anaïs, jeune active, loue un logement de 40 mètres carré chez un agriculteur, et elle n'est pas la seule. Pour cause, le loyer y est 30% moins cher qu'en ville. Le propriétaire des lieux avait rénové d'anciennes écuries pour accueillir des jeunes. Les cinq appartements lui rapportent 1 800 euros par mois. Les deux camps y trouvent chacun leur avantage et partagent surtout des moments conviviaux.



