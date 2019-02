Logement : Paris réclame une amende de 12,5 millions d'euros à Airbnb

Une bataille sans fin. Enième épisode de l'affrontement entre Paris et la plateforme de location saisonnière, la municipalité réclame désormais une amende de 12,5 millions d'euros à Airbnb, selon une information du JDD.





Une assignation a été adressée vendredi en vue d'une audience, le 21 mai prochain, devant le tribunal de grande instance de Paris, précise le JDD. En cause : près d'un millier d'annonces "illégales", passibles chacune de 12.500 euros d'amende, ont été identifiées par les agents de la municipalité, dans le cadre d'une "première salve" de contrôle, selon la mairie de Paris Anne Hidalgo. "Nous ne pouvons plus accepter qu'Airbnb et consorts ne respectent pas la loi", estime l'édile.