Logement : vous pensez être victime de discrimination, de quels recours disposez-vous ?

LCI - De quels recours dispose une personne qui pense avoir été discriminée ?

Me Thierry Vallat - La personne discriminée peut bien sûr porter plainte. Dans ce cas, la procédure pénale est la plus appropriée. Mais, on le sait, la plainte, qui peut être classée sans suite, risque d’être un processus long et un peu aventureux. C’est une démarche semée d’embûches. En effet, elle va déboucher quasiment fatalement sur un procès qui ne réparera pas le préjudice ou, sinon, symboliquement par la voie de dommages et intérêts.





Le défenseur des droits est selon moi particulièrement bien placé pour pouvoir agir dans ce type de cas, car il est généralement assez rapide contrairement à la plainte, du fait de ses délégués qui se trouvent un peu partout. Ce dernier dispose notamment par ailleurs de moyens pour pouvoir interroger les agences immobilières incriminées et faire le point pour voir ce qu’il en est vraiment. C’est aussi une bonne voie pour essayer éventuellement de trouver une médiation car si la discrimination est avérée, le litige peut parfois se régler à l’amiable. Il arrive que le bailleur finisse, par exemple, par accorder un logement. C’est en ce sens plus pratique et plus concret. Et puis si ce recours n’aboutit pas, il est toujours possible de porter plainte après : le délai court pendant six ans.





Les victimes de discrimination peuvent aussi bien sûr se tourner vers des associations qui ont les moyens de mutualiser les dossiers de personnes se trouvant dans le même cas. Ces dernières vont aussi conseiller car dans ce type de situation, on ne sait pas toujours quoi faire, notamment en vue de la constitution du dossier.