Logements insalubres ou indignes : le gouvernement lance un numéro et attend les appels notamment des locataires

HABITAT - Le ministère du Logement a annoncé lundi avoir lancé un numéro d'appel téléphonique, le 0806 706 806, baptisé "Info Logement Indigne". Ce dernier doit lui permettre de prendre connaissance de situations anormales concernant l'habitat des personnes domiciliées dans l'Hexagone.

Le numéro, dévoilé lundi 16 septembre, concernera non seulement les locataires potentiels de logements insalubres, mais aussi les propriétaires qui s'interrogent et souhaitent se mettre en conformité. "Pour un locataire, le conseiller apprécie et évalue la nature et l'importance des désordres - humidité, risque d'effondrement de la toiture, chauffage défectueux... - du logement", explique le ministère. "Il (...) informe ensuite sur les droits et obligations du locataire."

"Pour un bailleur ou propriétaire occupant, le conseiller l'informe de ses obligations et des aides financières disponibles pour faciliter la réalisation des travaux", poursuit-il. Si l'insalubrité du logement est avérée, le conseiller informera, en accord avec l'interlocuteur, un autre organisme public, l'Agence régionale de santé.