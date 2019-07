Loi énergie-climat : les passoires énergétiques pourront finalement être louées, contrairement à la promesse du candidat Macron

Certains députés - dont des membres de la majorité - et certains sénateurs souhaitaient une loi plus contraignante, et des sanctions intervenant plus tôt. Ainsi, les députés de la commission du développement durable s'étaient prononcés en juin pour l'interdiction de location des passoires énergétiques d'ici à 2028... avant que cette mesure ne soit rejetée par le gouvernement et les députés de la commission des affaires économiques, qui jugeaient la mesure contraignante pour les propriétaires modestes.





Les sénateurs, qui favorisaient un calendrier moins contraignant, avaient malgré tout adopté une mesure coercitive : le classement d'un logement comme "indécent" s'il dépasse une consommation de 330 kilowattheures par mètre carré et par an. Ce qui revenait à sortir du marché tous les logements classés F et G.





Au final, aucune de ces propositions ne sera retenue. Pour les rapporteurs du projet de loi en CMP, le député Anthony Cellier (LREM) et le sénateur Daniel Grémillet (LR), c'est préférable. Joint par LCI, le premier estime que "la notion d’interdiction n'est pas un bon signal envoyé à la filière", tout en admettant que l'issue de la CMP "peut être frustrante pour certains". L'élu du Gard promet que "si on n'est pas au rendez-vous dans 3 ans, on ira plus loin".