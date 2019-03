Loire-Atlantique : neuf cas de cancer chez des enfants dans la même commune, une enquête ouverte

"Au bout de quelques mois, j’ai vu arriver au service oncologie du CHU de Nantes un autre enfant de la commune, puis un autre… En 2017, on en était à quatre cas. J’ai décidé d’alerter l’ARS", a expliqué à 20 Minutes Marie Thibaud, 39 ans, à l'origine de l'alerte. Son fils venait de fêter ses 4 ans quand les médecins ont diagnostiqué sa leucémie. Ce sont finalement quatre cas de leucémies aiguës chez des enfants de la commune qui ont été répertoriées au cours de la même la même période. "Il fallait arrêter de se dire que c’est la faute à 'pas de chance' ! En moyenne, un enfant tombe malade tous les six mois. On veut comprendre, car Sainte-Pazanne ne se situe pas dans une zone à risques. Les chercheurs doivent venir sur place et tout étudier : l’air, l’eau, ce que l’on mange…", poursuit-elle.





Une étude épidémiologique va être menée par Santé publique France pour faire la lumière sur ces neuf cas de cancers pédiatriques. "Les premières conclusions seront rendues à l'automne 2019", a déclaré l'Agence régionale de santé Pays de la Loire dans un communiqué. D'ici là, une réunion publique sur le sujet doit se tenir ce jeudi 4 avril à Sainte-Pazanne.