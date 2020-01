Un tableau de Picasso vandalisé à la Tate Modern

Selon la BBC, la toile est intitulée "Buste de femme" et représente la photographe Dora Maar, qui fut la compagne et la muse de Picasso (1881-1973). Selon le Daily Telegraph, l'oeuvre aurait été lacérée. Interrogés par nos confrères de l'AFP, la police et le musée n'ont pas confirmé de quelle oeuvre il s'agissait.

La police a indiqué qu'un Londonien de 20 ans a comparu lundi devant le tribunal de Camberwell Green, accusé de dégradation après un incident survenu samedi à la Tate Modern. Le jeune homme restera en détention jusqu'à une audience préliminaire prévue le 30 janvier devant un tribunal londonien, a précisé la police.

La Tate Modern n'a pas souhaité communiquer le nom de l'oeuvre et a simplement précisé que le suspect avait été "rapidement appréhendé" et que le tableau était actuellement examiné par des experts. "Buste de femme" est une peinture à l'huile de Picasso réalisée en mai 1944 à Paris, qui représente Dora Maar assise sur une chaise en métal et portant une tenue et un chapeau verts.