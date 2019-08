Loos-en-Gohelle: la municipalité offre des kits scolaires aux élèves

La commune de Loos-en-Gohelle a décidé d'offrir des kits de rentrée à ses 1 350 élèves des établissements primaires publics et privés. Une initiative très appréciée par les parents d'autant plus qu'elle allège leur budget pour l'achat des fournitures scolaires. Des cahiers, des classeurs, des stylos, des règles, des ciseaux, toute la panoplie nécessaire pour une bonne rentrée. Un kit revient à 20 euros par élève à la commune contre plus du double si les parents achètent la même chose dans les magasins. Les kits sont à récupérer jusqu'au 31 août 2019 à la mairie de la ville.



