Lorient : un hommage en la mémoire de l'enfant tué par un chauffard

Une cérémonie religieuse a été organisée pour rendre un dernier hommage à l'enfant de dix ans tué, dimanche dernier, par un chauffard qui roulait sans permis à Lorient. Un autre enfant de sept ans a été blessé grièvement dans cet accident et est toujours entre la vie et la mort. Le principal suspect et sa passagère, eux, sont toujours introuvables



