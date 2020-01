Lors d'une intervention, un policier doit-il toujours porter son numéro d'identification RIO ?

"Il faut parfois utiliser la force pour ramener l'ordre et il ne faut pas en avoir peur." Par ces mots, Edouard Philippe a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre, qui accomplissent explique-t-il des missions d'une grande complexité. Le Premier ministre s'est également exprimé sur les dérapages observés de plus en plus régulièrement au sein des forces de police, en particulier le croche-pied à l'encontre d'une manifestante à Toulouse. Il a alors demandé du "discernement", expliquant que, pour les policiers et gendarmes, il était impératif de "dompter ses sentiments".

L'an passé, l'IGPN s'est vu confier près de 1400 enquêtes judiciaires, un nombre record pour la "police des police", qui se charge d'enquêter sur les pratiques et les éventuelles bavures des agents. Pour identifier les auteurs potentiels de violences, tous les documents sont susceptibles d'être utilisés. Le port d'un uniforme ne permettant pas de reconnaître facilement un policier parmi ses collègues, il est en théorie possible de s'appuyer sur un numéro unique, propre à chaque agent : le RIO. Or, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le fait que ce numéro ne soit pas porté systématiquement lors des interventions.