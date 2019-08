Lot : d'importants retards dans la distribution des courriers ont été constatés

Dans le Lot, la distribution des courriers a pris du retard à cause de la réorganisation d'un centre de tri. Dans certains cas, les lettres mettent trois semaines avant d'arriver auprès des destinataires. Une situation qui pose des problèmes à la mairie et aux contribuables. Consciente de ces perturbations, l'agence postale communale a mis en place des renforts.



