Lot-et-Garonne : des filets et de l'iodure d'argent pour se protéger des grêles

Cinq départements sont concernés par une alerte aux orages, notamment la Drôme et l'Ardèche. Quelques jours auparavant, les dégâts causés par de violents orages de grêles ont été considérables dans la région. Dans le Lot-et-Garonne, cela fait une douzaine d'années que l'on n'a pas constaté de dégâts dus à la grêle. Les agriculteurs ont trouvé des techniques, simples mais efficaces, permettant de protéger les cultures. Comment fonctionnent-elles ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.