Lot-et-Garonne : la Gariguette arrive sur les étals de marché

Les fruits et les légumes de saison annoncent l'arrivée du printemps. C'est le cas de la Gariguette dont la production a été précoce cette année 2019, profitant des températures estivales et de l'ensoleillement exceptionnel du Lot-et-Garonne. Les amateurs gourmands sont ravis du retour de la fraise, malgré un prix encore excessivement cher. D'autres fruits et légumes d'été s'étalent également sur les marchés pour le plus grand bonheur des habitants.



