Loterie, courses hippiques, paris en ligne... Peut-on miser 100.000 euros par jour ?

Si l'anonymat des points de vente rend difficile le contrôle des sommes mises en jeu, le fonctionnement des paris et jeux en ligne est différent. Et bien plus régulé. Une "inégalité de traitement", souligne Me Escande. "Je ne vois pas pourquoi il y aurait un déséquilibre évident entre le monopole PMU/FDJ qui peut faire ce qu’il veut et les opérateurs en ligne qui sont soumis à des contraintes drastiques du législateur et de l’Arjel".





Depuis 2010, le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est soumis à certaines règles. Dans un marché ouvert et par conséquent sans monopole, c'est l'Arjel qui délivre des agréments et s'assure du respect des obligations par les opérateurs. Parmi celles-ci, le fait de demander au joueur, dès l'ouverture de son compte, d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Sans cela, aucune opération de jeu ne peut être réalisée. "C’est ce que l’on appelle des modérateurs de jeu. Ce sont des dispositifs qui sont librement fixés par le joueur lui-même", détaille Bernard Boët. Chacun fixe donc ses propres limites et là encore, ce sont les opérateurs qui imposent leurs propres contraintes, avec des modalités très différentes d'un site à l'autre.





La FDJ fixe par exemple un plafond de 1800 euros par semaine pour ses jeux en ligne. Une limite qui, toujours à la FDJ, passe à 50.000 euros sur sept jours roulants sur les paris sportifs en ligne. Le règlement de Betclic.fr, l'un des principaux sites de paris, mentionne quant à lui une limite de mises à 20.000 euros sur une année glissante et/ou de 5000 euros sur un trimestre glissant. "Dans les paris sportifs, il y a quand même une limite qui est fixée parce que l’opérateur va prendre tous les risques. Là où ça pose problème, c’est qu’elle n'est pas nécessairement du même montant chez tout le monde, ce qui est tout à fait anormal", continue Bernard Boët.