Loterie nationale : une histoire bien française

JT 20H - Au lendemain de la Première Guerre mondiale, une loterie nationale avait été créé au profit des gueules cassées. Plus d'un siècle plus tard, l'État s'apprête à vendre la Française des jeux (FDJ).

La FDJ a vu le jour en 2009, mais tout a commencé en 1933. L'État s'inspire de la loterie des gueules cassées de 14-18 et crée la Loterie nationale. Depuis, la marque FDJ entrait dans le patrimoine et devient une passion pour nos compatriotes. C'est une société prospère quels que soient les aléas économiques et reste avant tout une entreprise au chiffre d'affaires colossal de 1,8 milliard d'euros en 2018. Sa privatisation sera lancée le 7 novembre 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.