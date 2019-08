Loterie publicitaire : attention aux arnaques !

Des personnes âgées ou vulnérables multiplient les commandes, auprès de l'expéditeur, qui est une société de vente par correspondance, dans l'espoir de devenir riche. Ces courriers sont pourtant des publicités. Et ces annonces de gain cachent une technique marketing bien rodée, la loterie publicitaire. Rien d'illégal, mais très subtil. Les précisions de nos journalistes.



