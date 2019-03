Loto du patrimoine 2019 : les 18 premiers monuments ont été désignés

Outre ces premiers monuments, le cru 2019 comportera notamment des châteaux comme celui de Maulnes dans l'Yonne ou celui de By, la maison de Rosa Bonheur et des abbayes, celle de Sainte-Marie de Longues-sur-mer dans le Calvados ou de Notre Dame de Sénanque dans le Vaucluse, a appris l'AFP ce dimanche auprès de la Fondation du patrimoine. Parmi les sites dévoilés, dont la liste est détaillée sur le site Mission Bern trouvera aussi des moulins (de la fontaine dans le Loir et Cher ou de Bar-sur-Seine dans l'Aube), un relais à Saint-Laurent, des façades de maison à Saint-Pierre en Martinique ou encore des temples tamouls à Saint-Louis-de-la-Réunion.





Interrogé sur Public Sénat mercredi 4 mars, Franck Riester s'est félicité que "plus de 40 millions d'euros aient été récoltés en plus de ceux mobilisés chaque année par l'Etat pour le patrimoine". Il a aussi précisé que "le dispositif allait évoluer au niveau de la loterie". De son côté, Stéphane Bern continue de réclamer que l'Etat exonère le Loto du patrimoine des taxes prélevées sur les jeux : "Je dis : 'Laissez-moi les taxes !'", a-t-il indiqué au Parisien, en écho à la colère qu'il avait piquée, fin décembre 2018, après que la majorité avait voté la taxation des bénéfices de cette opération.