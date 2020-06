Loto du patrimoine : Stéphane Bern dévoile les 18 sites retenus pour l'édition 2020

Les tickets de ce Loto du patrimoine seront mis en vente le 31 août. Cinq tirages, et non un seul comme auparavant, auront lieu entre le 9 et le 19 septembre. 103 autres projets seront également sélectionnés en septembre prochain et bénéficieront des sommes récoltées par le Loto et les jeux "Mission Patrimoine".

Voici la liste des 18 sites retenus :

- l’église Saint-Etienne de Mélas au Teil, en Ardèche

- le temple Saint-Martin de Montbéliard, dans le Doubs

- le phare, fort et caserne de l'île aux Moines, dans les Côtes-d'Armor

- l’habitation Zévallos au Moule, en Guadeloupe

- la grange pyramidale de Jars, dans le Cher

- le couvent des filles de Marie de l’île-Rousse, en Corse

- le séchoir à tabac de Lipsheim, en Alsace

- l'église du Sacré-Cœur de Balata, en Martinique

- l'église Saint-Pierre de Dompierre-sur-Authie, dans la Somme

- l’église Saint-Joseph d’Iracoubo, en Guyane

- le théâtre romain de Lillebonne, en Seine-Maritime

- le fort de Cormeilles-en-Parisis, dans le Val-d'Oise

- le viaduc des Rochers Noirs, en Corrèze

- l'abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, dans l'Aude

- le pont suspendu de la Rivière de l'Est, sur l'île de la Réunion

- l'ancien tribunal de Baugé-en-Anjou, en Pays de la Loire

- la cathédrale Notre-Dame-Du-Réal d'Embrun, dans les Hautes-Alpes

- la cathédrale de Saint-Pierre, à Saint-Pierre-et-Miquelon