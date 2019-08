Lourdes à la conquête de nouveaux pélerins

Faire connaître Lourdes au monde entier, c'est la mission des professionnels du tourisme, car d'autres lieux de pèlerinage concurrents ont la cote, comme Fatima au Portugal. Les Chinois sont de plus en plus nombreux à le visiter. Pour en attirer encore plus, le sanctuaire met à leur disposition une guide. Cette nouvelle stratégie commerciale semble porter ses fruits. Cette année 2019, le pèlerinage du 15 août enregistre un nombre d'inscrits record.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.