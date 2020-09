"Je suis au bout du bout" : la situation kafkaïenne de centaines de couples binationaux

"Il y a des jours où on a envie de pleurer, et où on pleure même". Après huit mois sans voir Andrew, son compagnon américain, Murielle, une Parisienne de 35 ans se dit "épuisée nerveusement" et "au bout du bout". Contrainte de vivre une relation à distance prolongée depuis la fermeture des frontières de l'espace Shengen à cause de l'épidémie de coronavirus, la jeune femme explique être "à l’affût de la moindre information sur le sujet, de la moindre interview d'un membre du gouvernement " susceptible de faire évoluer la situation. Et d'ajouter : "J'ai même parfois du mal à faire mon travail sérieusement puisque mon esprit est tout le temps tourné vers ce problème".

Une préoccupation de tous les jours qui la mine désormais jusque dans la rue lors des déplacements les plus banals. "On a du mal à imaginer mais le simple fait de voir des couples se balader, tous ces gens entourés de ceux qu'ils aiment, ça fait mal au cœur car c'est ça la vie finalement et on a l'impression d'en être privés pour des raisons bureaucratiques", explique-t-elle, un brin amère, évoquant "un profond sentiment d’injustice".