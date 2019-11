Incendie de Lubrizol à Rouen : deux mois après, pas de conséquence sur la santé des pompiers mobilisés

Pour la demande de réouverture partielle de l'usine par Lubrizol avec "deux petites unités de mélange". Le préfet a indiqué qu'un dossier avait été déposé en préfecture le 21 novembre dernier. La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) devrait rendre son avis sur cette réouverture le "4 ou 5 décembre" prochain.

Si cet avis est positif, il transmettra alors le dossier au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Le prochain Coderst se réunit le 10 décembre et sa décision est attendue le jour même. "Je peux ne pas suivre cet avis mais dans la pratique en général le préfet suit cet avis", a indiqué Pierre-André Durand, ajoutant qu'un projet d'ouverture complète, qui n'a pas encore été déposé à ce jour, prendrait "plusieurs semaines, voire plusieurs mois". Lubrizol ne souhaite plus de stockage massif de produits dangereux sur son site mais envisage de fonctionner avec un "stock tampon", c'est-à-dire le stock minimum nécessaire pour fonctionner.

L'usine voisine de Normandie Logistique, également largement touchée par l'incendie, n'a pas déposé de dossier de réouverture. Un peu moins de la moitié des 160 fûts dégradés qui étaient encore sur le site depuis l'incendie ont été évacués et 354 ont été traités au total. Le processus se déroule "dans de bonnes conditions" selon le préfet.