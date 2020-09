Lubrizol fait appel à des "olfacteurs" pour traquer les odeurs suspectes

Traquer les odeurs, c'est devenue la priorité d'Hélène. Depuis un an, cette salariée de l'usine Lubrizol multiplie ses tournées, désormais quotidiennes, avec un seul outil : son nez. Elle est ce qu'on appelle une "olfacteuse", capable après des années de pratique d'identifier en quelques secondes une quarantaine de références chimiques.

Son travail consiste à décortiquer les mauvaises odeurs, qui un an après l'incendie, reviennent encore par moment dans l'agglomération rouennaise. Dès qu'il y a une plainte signalée par les riverains, elle se rend sur place, caractérise l'odeur, en détermine l'intensité et essaye de voir si elle provient de Lubrizol ou non. Et ce n’est pas toujours le cas.

"Nos réactions aux odeurs sont totalement individuelles, subjectives, et donc nous on va caractériser de façon objective ces molécules. Par exemple, la semaine dernière, il y a eu des signalements et on a pu déterminer que la source de ces odeurs soufrées n'était pas les activités de Lubrizol mais des remontées d'égouts", explique-t-elle.