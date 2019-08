Gard : la sécheresse, une catastrophe pour les éleveurs

Les pâturages se sont asséchés en raison de la forte sécheresse estivale. Face à la difficulté des éleveurs, l'Etat a autorisé l'utilisation des terres en jachères pour faire paître le bétail. Sauf que dans plusieurs départements, notamment dans le Gard, la mesure ne sert plus à rien, ces terres ayant également brûlé. À Lussan, les éleveurs sont d'ailleurs obligés d'entamer leur stock de foin pour l'hiver ou doivent en acheter. Or, la nourriture des bêtes coûte cher.



