En se disant "choqué" par les rayons halal Gérald Darmanin s'attire les critiques

Cette réflexion personnelle n'a toutefois pas recueilli l'approbation de son camp. Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, invité à réagir, expliquait pour sa part que "cela permet à des filières entières de vivre, à des entreprises de prospérer, on considère qu’on s'adapte à la demande du marché". "Dans ma circonscription à Châteaulin, il y a une grande entreprise qui exporte 500.000 tonnes de poulet par an vers l’Arabie saoudite, et c'est du poulet halal", et "cela permet à des filières entières de vivre. Donc ce n'est pas un sujet", avait-il conclu sur BFM TV.

Le sujet n'a d'ailleurs pas été abordé en Conseil des ministres ce mercredi, a expliqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement : "toutes les questions peuvent être posées, mais le jour où la question des rayons de supermarchés sera prioritaire pour le gouvernement, c'est que nous aurons réglé un certain nombre d'autres questions auparavant".