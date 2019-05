Lutte contre le sida : une campagne d'Aides privée d'affichage ?

Ils espéraient lancer une campagne de grande ampleur, dans les transports et plusieurs villes de France. Les membres de l'association AIDES, qui lutte contre le sida et les hépatites, devront se contenter d'un affichage libre et d'une diffusion sur les réseaux sociaux, avec les moyens du bord.





Dans le contexte de la tenue prochaine, à Lyon, de la Conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, présidée par Emmanuel Macron, AIDES a souhaité frapper les esprits. Et diffuser des affiches réclamant un certain Emmanuel "pour mettre fin au sida". Selon les versions, cet Emmanuel "a plein de projeeets", "déteste qu'on l'appelle Manu" ou "préfère les costards aux gilets". Chaque slogan étant apposé sur le visage d'un homme, en noir et blanc, qui correspond à celui du président de la République.