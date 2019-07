Lutte contre les féminicides : Nicole Belloubet annonce le renforcement de plusieurs dispositifs judiciaires

Les ordonnances de protection ont pour but de protéger les femmes victimes de violence, avant ou après le dépôt de plainte et ce, même si aucune condamnation n'a été prononcée. C'est aux juges des affaires familiales (JAF) de les délivrer.





Pour Nicole Belloubet, "c'est un cas important et nous devons en délivrer davantage. Nous délivrons 3000 ordonnances de protection en France. En Espagne, où ils ont un système beaucoup plus fluide, c'est plus de 10.000 qui sont délivrées chaque année. Nous devons monter à ce niveau-là de protection. En Espagne, c'est un modèle, parce qu'entre chacun des acteurs, les maillons sont beaucoup plus resserrés ou en tout cas l'ensemble est beaucoup plus fluide."