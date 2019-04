Lutte contre les noyades infantiles : le plan "Aisance aquatique" testé dans des classes de maternelle avant d'être élargi à toute la France

En pratique, "les petits vont être initiés au milieu aquatique durant une semaine entière avec deux séances par jour", détaille encore la Ministre qui précise que "le temps scolaire sera adapté". Objectif ? Faire en sorte que les enfants se familiarisent avec l’eau dès le plus jeune âge pour prévenir les accidents et lutter contre l’aquaphobie. "On veut leur apprendre à être autonome, dès la moyenne et la grande section, à mettre la tête sous l’eau, à reprendre leur respiration, à traverser un bassin sans paniquer", poursuit-elle.





A l'issue de l'expérimentation menée cette semaine en collaboration avec l’Education nationale, "toutes les écoles de France pourront, dès l’an prochain, participer à ce dispositif", a assuré Roxana Maracineanu, qui précise que plusieurs dossiers de candidature ont déjà été envoyés.