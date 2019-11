Lutte contre les violences faites aux femmes : la France épinglée par le Conseil de l'Europe

Les experts soulignent également "l'insuffisance des dispositifs d'hébergement spécialisés destinés aux femmes victimes de violences". Ils invitent ainsi la France à mettre en place "de centres d'aide d'urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils".

Le rapport rappelle également la nécessité "d’améliorer la collecte des données, notamment au niveau des services de la justice et des services répressifs" et "de former tous les professionnels, y compris le personnel en contact avec les femmes demandeuses d’asile".

Enfin, si des dispositions législatives existent pour faire primer l'intérêt de l'enfant, le Grevio constate qu'elles sont trop rarement appliquées dans les décisions sur les droits de visite et de garde et rappelle que "l'exercice conjoint de la parentalité est un moyen pour l'agresseur de continuer à maintenir l'emprise et la domination sur la femme et sur les enfants".