"Parcoursup misère" : la "promo Covid" inquiète pour son avenir

"Parcoursup misère", "Tu fais des vœux mais personne ne te veux (sic)", "Moi et 90% des gens qui ont fait parcoursup cette année on va être les rejetés de la société avec un bac de la valeur des félicitations en CP et pas d’acceptation de fac"… C’est une sorte de tradition incontournable : tous les ans, au premier jour d’ouverture des admissions post-bac, les candidats déçus de Parcoursup affichent leurs états d’âmes sur les réseaux sociaux et crient à l’injustice.

Sauf que cette année, ce sentiment d’injustice est pour certains décuplé, du fait de la crise sanitaire qui a bouleversé le calendrier scolaire et rendu floues les perspectives universitaires. Les lycéens de Terminale ne sont pas retournés sur les bancs de leurs classes depuis deux mois déjà et les épreuves du Baccalauréat, qu’ils préparaient depuis septembre, ont été annulées et remplacées par du contrôle continu pour cause de pandémie.