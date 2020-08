Lyon aux portes de l'exploit, arrestation d'un suspect au Niger et Joe Biden officiellement investi... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité ? Si vous n'avez pas eu vent des infos de la journée, la rédaction de LCI.fr vous donne rendez-vous tout l'été à 18h sur son site et sur son compte Instagram pour découvrir, en un coup d'œil, ce qu'il s'est passé en France et dans le monde.

Dix ans après sa seule et unique demi-finale de Ligue des champions, Lyon veut sa revanche . Le club français tente ce soir de rejoindre le Paris Saint-Germain en finale, lors de la demi-finale l'opposant au Bayern Munich. Les joueurs de Rudi Garcia ont rendez-vous contre le géant de Bavière à 21 heures au stade José Alvalade de Lisbonne. Un match à suivre en direct sur LCI.fr et diffusé en clair sur TF1 .

Jean Castex avait promis que "nous finirons par découvrir le visage que le mal a pris le 9 août dernier". Dix jours après l'assassinat de huit personnes, dont six humanitaires français, au Niger, le ministre de l'Intérieur du pays a annoncé qu'un suspect avait été placé en détention. Il est actuellement "entre les mains du Service central de lutte contre le terrorisme et des investigations continuent. On est en train d'exploiter un certain nombre de matériel dont il dispose et qu'il a pu utiliser", a-t-il déclaré. Des "pistes sérieuses" qui pourraient permettre aux enquêteurs de retrouver la trace des auteurs de l'attentat.