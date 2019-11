Le sauvetage d'un homme tombé à l'eau par une élue lyonnaise est-il une mise en scène ?

Relayée par les médias locaux et nationaux - LCI s'est en fait l'écho -, cette intervention digne de "Lara Croft" ou de "Ninja Warrior" comme s'en amusent certains, suscite des réactions contrastées. La présence d'une passerelle à quelques mètres de là intrigue particulièrement et fait planer des doutes quant à la véracité des faits. Doit-on pour autant suspecter une manipulation ?

Il est possible de vérifier la présence de ces grilles, et de localiser au passage avec précision les lieux où se sont produits les faits. En longeant les quais du Rhône grâce à la fonctionnalité "street view" de Google Maps, on retrouve la péniche en question, localisée sur le quai Victor Augagneur. Les photos postées sur la fiche du bar flottant viennent également confirmer la présence de pics métalliques très dissuasifs.

La présence d'une élue LR en campagne pour les prochaines municipales à cet endroit précis, si tôt un samedi matin de novembre, peut également surprendre. D'autant plus qu'elle était alors accompagnée de militants. Il ne s'agit pourtant pas d'une mise en scène : les équipes du candidats Les Républicains Étienne Blanc (parmi lesquelles figure Myriam Fogel-Jedidi) étaient sur les quais afin de mener une opération de ramassage de déchets. Une initiative qui s'inscrivait dans le cadre des "24 heures Blanc", un "marathon de 24 heures" comme le résume Le Progrès , débuté à 5 heures du matin samedi et qui visait, en pleine campagne, à aller à la rencontre des habitants.

Cette opération a été documentée par les militants, qui ont posté des photos de leurs actions durant le weekend à travers leurs réseaux sociaux. "On avait rendez-vous à la Fosse aux Ours pour notre opération de ramassage des déchets", a expliqué au Progrès la directrice de campagne d'Étienne Blanc, "on est descendu sur le quai en bord du Rhône et le groupe s’est mis à la tâche. On a commencé à remonter vers le parc de la Tête d’or, quand soudain […] on a vu quelque chose dans l’eau."