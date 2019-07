Lyon : une maternelle cible d'un incendie probablement volontaire

Le feu s'est déclaré peu avant 16h45, depuis un tas mélangeant détritus et palettes en bois, devant l'entrée de la maternelle Edouard Herriot, dans le VIIIe arrondissement de la ville. L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers et n'a pas fait de blessé. "On suppute que c'est volontaire", a cependant déclaré la mairie de l'arrondissement, qui confirme d'importants dégâts matériels.





L'équipe municipale devrait porter plainte ce lundi. D'après les premières observations, "la chaleur de l'incendie a impacté les montants des fenêtres et le système électrique, et les fumées ont noirci des plafonds au niveau du rez-de-chaussée et du préau. Le premier étage a également été touché mais dans une moindre mesure".