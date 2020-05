Ma nouvelle vie : Christophe et Jean-Yves, confinés mais toujours créatifs

Une flûte dans un manche à balai en plastique. Une bouteille d'eau gazeuse transformée en conque. Une valise où une dizaine de fils tendus figurent le plus étrange des kotos. Comédien et musicien, Christophe Servas explore depluis plusieurs semaines les joies de la lutherie de récupération. "Moins on jette, plus on crée", nous dit-il depuis son atelier niçois où il multiplie les créations instrumentales qu'il présente sous la forme d'ateliers vidéo sur YouTube. Fabricant de son, voilà comment il définit son travail : "L'objectif de mes vidéos, c'est qu'on parte de nos poubelles pour créer une forme d'art utile. Et ça, c'est plutôt génial !"

Parmi ses autres trouvailles : un saxophone fait à partir d'un arrosoir, ou encore cet aspirateur et ce pied de chaise de bar qui singent à s'y méprendre le timbre de la flûte. Ses outils ? De l'imagination et une perceuse, pour l'occasion. "De plus en plus de gens me contactent sur mes réseaux pour me demander si je dois vraiment défoncer pour fabriquer une flûte", sourit-il. Et de constater : "Les gens commencent vraiment à le faire, je trouve ça vraiment incroyable".