"Ma nouvelle vie" : Olivier Puech, la star du potager qui incite les citadins à changer vie

Que ses vidéos y soient pour quelque chose ou pas, ce "déclic" d'Olivier Puech se fait sentir en ville chez certains citadins, pour qui la crise sanitaire du coronavirus a fait mûrir des projets de changement de vie, pour être plus près de la nature et tendre vers un mode d'existence plus durable.

En trois mois, son audience a doublé. Olivier Puech est un jardinier Youtubeur passionné. Le confinement ne l'a pas empêché de continuer à faire ses vidéos, tournées au cœur de son potager de 300 m², vues plus d'un million de fois sur Internet. Ce père de deux enfants, ex-chef de rayon a changé de vie il y a deux ans et il est désormais suivi par plus de 160 000 personnes sur sa chaîne Youtube. Une notoriété qui intéresse les sponsors et les maisons d'édition, si bien qu'il peut désormais vivre de sa passion. "J’espère que ce confinement ne sera pas qu’une parenthèse de vie, mais sera un déclic pour bon nombre de personnes", nous a-t-il confié.

"La pollution", "le manque de nature", sont les raisons évoquées par ces citadins qui expliquent à l'AFP, au sortir du confinement, comment ils comptent changer de vie. "On cherche vraiment avec un espace extérieur, quitte à aller un peu plus loin" : la proximité d'un métro "n'est plus une obsession", explique par exemple Olivier, habitant du centre de Paris.

"Sans tomber dans la collapsologie pure et dure, il nous arrive quelque chose que je pressentais. Je voudrais y être préparé : avoir au moins un lopin de terre pour pouvoir faire un peu d'agriculture et faire en sorte que nous soyons autonomes avec mon épouse", avance Pierre, 40 ans. Cadre dans l'informatique, il faisait déjà "pas mal de télétravail" et l'activité de sa femme, couturière, ne lui semble "pas incompatible" avec ce nouveau mode de vie.

Pour Anaïs, journaliste de 29 ans et son compagnon, "le confinement a été un vrai déclic". A deux, ils vont "changer de mode de vie" d'ici la fin de l'année pour gérer un gîte en Drôme-Ardèche. "A Paris, on n'a pas le temps de vivre. On court à droite à gauche et surtout, on surconsomme", estime-t-elle. "Ça nous a fait nous rendre compte qu'on avait plus du tout envie de cette vie-là. Qu'on avait envie d'espace, d'air, de nature et de changer vraiment de rythme".

Autant d'aspirations qui transparaissent dans les recherches immobilières. Pendant le confinement, le site Leboncoin a noté une hausse de 30% des recherches en zones rurales et de 20% dans les zones urbaines moins denses, par rapport à la même période de 2019. Sur Seloger.com, "plus de recherches ont été effectuées en province qu'avant le confinement", avec "une appétence accentuée pour les maisons", indique le site.