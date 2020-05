"Ma nouvelle vie" : Suzanne Roussel, 8 ans, la relève de la radio

Avec la réouverture des écoles, Suzanne Roussel, 8 ans, a pu retrouver ses camarades de classe. Mais la petite fille n’avait pas vraiment perdu contact avec eux : Suzanne a en effet profité du confinement pour lancer Radio Velpo, du nom de son école à Tours, une radio par les enfants et pour les enfants.

Le projet est né dans son salon. "Le premier épisode, j’étais toute seule, et après les copains ont voulu participer, les copains des copains ont voulu participer aussi", raconte Suzanne, qui a pu compter sur l’aide de son père. "Suzanne est présentatrice, elle est chroniqueuse et journaliste, et moi je suis plus chargé du montage et des petites incrustrations sonores", explique Jean Roussel. "Mais c’est Suzanne qui reste aux manettes", précise-t-il.

