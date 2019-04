Ma vie après... avoir dit stop aux voyages en avion

Depuis qu’il a pris cette décision, Julien Goguel, auteur d’une pétition en ligne pour ne plus prendre l’avion déjà signée par plus de 1500 personnes intitulée "Stay on the ground" ("Rester au sol" en français), n’est jamais vraiment parti très loin de l’Aquitaine. "Ces trois dernières années je n’ai pas voyagé loin. Mais partir une semaine à vélo près de chez soi avec une tente, ce sont de super vacances", assure-t-il . Actuellement, il planifie un futur voyage qu’il effectuerait avec ses trois enfants. Et il l’admet, c’est "forcément plus dur et plus cher à organiser". "J’ai regardé quelques destinations. Par exemple pour aller à Lisbonne, un train de nuit part de Hendaye, mais de Bordeaux, il faut donc d’abord que j’aille à Hendaye. Alors que des Bordeaux-Lisbonne, des compagnies low-cost en proposent à des prix dérisoires. Mais voilà tout le dilemme de notre monde actuel."





Léna Lazare a elle déjà un peu plus d’expérience dans l’organisation des longs voyages sans avion. "Je suis actuellement en année de césure et mon but est d’aller dans des fermes écologiques un peu partout en Europe. J’ai déjà fait des déplacements en France, mais aussi en Italie et en Finlande. L’Italie est assez accessible en train de nuit et en trains régionaux et ça ne coûte pas très cher. La Finlande, ça a été plus compliqué ! J’ai pris le train jusqu’à Stockholm avec de nombreux changements et en enchaînant les trains régionaux allemands. A Stockholm j’ai pris le ferry, pour une traversée de 12 heures. J’ai mis trois jours, mais j’ai pris mon temps et j’en ai profité pour faire des haltes. En planifiant à l’avance, ça m’a coûté moins cher que l’avion, une petite centaine d’euros", explique l’étudiante, qui souhaite montrer aux sceptiques que se passer de l’avion est possible, parfois plus rapide qu’imaginé, et pas toujours plus cher.