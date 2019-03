Ma vie après... l'hôtel social : l'odyssée de Mukhtaram et de ses cinq enfants

Leur cas est loin d’être isolé et ne concerne pas seulement des familles étrangères. Cette année, près de 40.200 personnes sont hébergées chaque nuit à l’hôtel en Île-de-France, rapporte la préfecture de Paris et d'Ile-de-France. La moitié d’entre eux sont des enfants. L’Etat n’a pourtant jamais vu l’hôtel social comme une solution, encore moins pour les familles. Ces nuitées ont pour seule vocation d’être une variable d’ajustement, une mise à l’abri temporaire. D’autant plus que cela représente un coût conséquent : 17 euros la nuitée, soit deux fois plus qu'un logement en appartement. Avec près de 11 millions de nuitées enregistrées en Ile-de-France de janvier à novembre (hors migrants), l’Etat a donc déboursé cette année 187 millions d’euros.





Alors où est-ce que ça coince ? "Le système actuel veut qu’on accompagne les personnes en difficulté sociale d’étape en étape jusqu’au logement définitif, c’est un système en escalier", détaille Chantal Mir. "On commence par une mise à l’abri à l’hôtel ou en Centre d’hébergement d’urgence (CHU), puis une fois que leur situation est stabilisée et qu’elles ont un projet d’insertion, on les place en Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), ensuite on peut passer à un logement autonome avec un accompagnement notamment financier et enfin, seulement, ces personnes peuvent accéder à un logement 'classique'". Bien souvent en HLM.





Si les personnes qui ne sont pas régularisées se retrouvent, de fait, bloquées à la première étape, être Français ou tout du moins, avoir des papiers, n’est pas le gage d’une solution plus pérenne. La preuve en est : après avoir été déboutées d’asile, Muhtaram et sa famille ont vu leur situation régularisée en 2014. "J’ai pu trouver du travail, mais pas un logement", résume la mère de famille. En 2016, elle se sépare de son mari violent. Seule, en règle, avec 5 enfants, sa situation n’a pas, là non plus, connu d’amélioration.