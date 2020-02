Macron annonce la fin progressive des "imams détachés" envoyés par l'Algérie, la Turquie et le Maroc

La France ne va progressivement plus accueillir d'imams détachés venus d'Algérie, du Maroc ou encore de Turquie. Emmanuel Macron a fait cette annonce ce mardi depuis Mulhouse lors d'un discours consacré à la lutte contre le "séparatisme islamiste". Ces imams "détachés" sont approximativement au nombre de 300 en France : près de 150 imams turcs, 120 d'Algérie et une trentaine du Maroc. Ceux déjà en France termineront "leur période de présence", a précisé Emmanuel Macron.

Autre annonce, la disparition prochaine des ELCO (enseignements en langues et cultures étrangères) qui offrent à 80.000 élèves des cours dispensés par des enseignants envoyés par d'autres pays, parfois non francophones et sans contrôle de l'Education nationale.

"Notre ennemi est le séparatisme" mais "faire un plan contre l'islam serait une faute profonde", a répété Emmanuel Macron. En même temps, il a averti que toute religion devait respecter les valeurs de la République, en particulier l'égalité homme-femme. "Dans la République, on ne peut pas accepter qu'on refuse de serrer la main à une femme parce qu'elle est femme; dans la République, on ne peut pas accepter que quelqu'un refuse d'être soigné ou éduqué par quelqu'un; dans la République, on ne peut pas accepter la déscolarisation; dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier; dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République, c'est aussi simple que ça", a-t-il énuméré.