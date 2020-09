Maison de vacances squattée dans les Alpes-Maritimes : les occupants ont quitté les lieux

Le père de famille, soupçonné de violences conjugales, a en effet été placé en garde à vue. C'est sa femme, enceinte, qui a alerté les gendarmes dans la nuit de lundi à mardi. Quelques heures plus tard, la mère et les deux enfants ont été relogés par la préfecture.

La maison squattée de Théoule-sur-Mer retrouve ses propriétaires. Deux semaines après avoir découvert qu'une famille avec deux enfants s'était installé dans leur résidence secondaire, Henri Kaloustian et sa femme ont récupéré cette dernière. Et ce, sans aucune intervention des forces de l'ordre.

Le couple accusé d'occuper illégalement la maison est en effet convoqué le 27 octobre au tribunal correctionnel de Grasse. Il sera jugé pour violation et occupation de domicile. En attendant ce jugement, la famille ne peut donc pas être expulsée. Sauf si la justice accélère la procédure ? "Il faut que ces retraités puissent rentrer chez eux et cette procédure judiciaire peut aller vite et on va s'y employer", a assuré lundi la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, ajoutant que "les services de la chancellerie sont en train d'étudier le dossier afin de l'accélérer".