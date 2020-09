Maison de vacances squattée : la très mauvaise surprise de retraités des Alpes-Maritimes

"C'est notre vie, c'est notre gagne pain, c'est la sueur de mon front, de mon travail, il est impossible que je laisse faire les choses. Il faut que la justice bouge et rapidement", poursuit le retraité. Le lendemain, Henri Kaloustian va donc porter plainte à la gendarmerie puis engage un avocat. Alertée, la mairie décide de son côté de faire surveiller la maison.

Et lundi dernier, lorsque les squatteurs, qui ont changé les serrures, quittent les lieux, le maire pense alors pouvoir faire revenir les propriétaires chez eux. Il devra rapidement se raviser, et Henri avec lui. "Je pensais rentrer dans ma maison avec la présence de la police municipale, la gendarmerie, un adjoint au maire et un serrurier. On m'a dit on va ouvrir la maison et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous, on va prendre les affaires et on va les jeter. Et ben les gendarmes m'ont répondu que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Désolé les squatteurs ont tous les droits, m'ont-ils dit", rapporte-t-il, consterné. Pour sa femme Marie-Thérèse, c'est tout simplement un cauchemar : "Je ne dors pas la nuit, je ne mange pas", dit-elle.