Maison squattée à Théoule : "Ces gens sont une honte pour la société française", fulmine le propriétaire

Une longue histoire dont Henri Kaloustian et son épouse voient tout juste, péniblement, la fin. Ces deux septuagénaires lyonnais sont aux prises avec la justice et les administrations de Théoule-sur-mer depuis trois mois pour récupérer leur maison secondaire, squattée par une famille entière. Après de nombreux rebondissements - procédure pour violences conjugales et garde à vue pour le mari squatteur, expulsion de l'épouse et des deux enfants - l'affaire prend un tour inattendu : la femme squatteuse réclame en effet le droit de revenir dans le logement. Elle assure qu'elle n'est pas entrée par effraction, qu'on lui a donné les clés, et qu'elle a donc le droit d'y résider. Henri Kaloustian, propriétaire, a laissé exploser sa colère ce mercredi sur LCI.

"C'est du cinéma, c'est pour faire parler d'elle", n'a-t-il cessé de répéter. "Vous feriez quoi si quelqu'un qui viole votre domicile, couche dans vos draps, se fait expulser puis demande à revenir ? La question se pose même pas, elle croit au père Noël", a-t-il lâché.