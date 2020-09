Maison squattée à Théoule-sur-mer : "Il faut que ces retraités puissent rentrer chez eux"

"Les services de la chancellerie sont en train d'étudier le dossier afin de l'accélérer." La ministre du Logement Emmanuelle Wargon s'est exprimée ce lundi sur l'épineux dossier de la maison squattée de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Celle de Henri Kaloustian et sa femme, propriétaires depuis 36 ans d'une résidence secondaire à 400 kilomètres de leur domicile lyonnais, ayant découvert qu'un couple avec deux enfants la squattaient et ne pouvant rien faire sans décision de justice : "Il faut que ces retraités puissent rentrer chez eux et cette procédure judiciaire peut aller vite et on va s'y employer", assure-t-elle sur CNews.

La ministre déléguée rappelle que "lorsque une résidence secondaire fait l'objet d'un squat, il faut une décision de justice. Et cette décision peut intervenir rapidement. Le propriétaire porte plainte, ce qui a déjà été fait [par les propriétaires de la résidence secondaire squattée à Théoule, ndlr]. La justice constate la violation de domicile et, ensuite, la force publique peut intervenir. Cela s'applique aux résidences secondaires. Pour les résidences principales, cela peut aller plus vite et du coup, cette procédure-là n'est pas nécessaire." En d'autres termes, il est possible d'accélérer la procédure.