Maladies bovines : les vaches ne mangeront plus de pneus

Depuis les années 70, les agriculteurs sont encouragés à recycler les vieux pneus en leur donnant une seconde vie sur les champs. Ce qui semble être une fausse bonne idée polluante car ils rendent les vaches malades. Chaque année, 60 000 bovins sont en effet victimes de tumeur et d'infection. Avec le temps qui passe, le soleil et la pluie, les carcasses usées libèrent des microcaoutchoucs et des fils de ferraille que les ruminants avalent involontairement. Pour protéger les estomacs des vaches, des millions de vieux pneus vont être retirés des champs.



