Malgré le Covid-19, l'exécutif incite les Français à réserver leurs vacances de la Toussaint

En pleine remontée en puissance du Covid-19, le gouvernement a incité ce lundi les Français à réserver leurs vacances de la Toussaint, rappelant qu'ils auront la possibilité de pouvoir les annuler sans frais. "Nous allons tout faire" pour que la saison touristique "jusqu'à Noël puisse se dérouler. Et j'incite les Français à réserver" pour les vacances de la Toussaint, a déclaré ce lundi le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, à l'issue d'un Comité interministériel consacré au secteur (CIT).

Et pour cause : les réservations sont en baisse de 50% comparé au même moment l'an dernier, selon le gouvernement. "Les professionnels ont réitéré leurs engagements, pris le 14 mai" lors d'un précédent comité interministériel, "que les réservations annulées ne coûtent rien aux Français", a rappelé le secrétaire d'Etat au Tourisme. "La sécurité sanitaire est au rendez-vous", a-t-il encore souligné. Concernant l'événementiel et le tourisme d'affaires, "encore assez entravés", Jean-Baptise Lemoyne a indiqué qu'un groupe de travail a été mis en place et qu'il espérait "raisonnablement" des avancées d'ici "une quinzaine de jours".