Malgré #MeToo, "la culture du viol a la vie dure", révèle une enquête

Cette légère régression démontre la prégnance des stéréotypes sur la sexualité des femmes, analyse l'association. Laquelle constate que bon nombre de Français continuent "d'adhérer à des mythes sur le viol" qui participent d'une "culpabilisation des victimes" en progression malgré la multiplication des campagnes d'information, selon le rapport. Pour 42% des Français (40% en 2016) la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une "attitude provocante" en public. Si une victime "se défend vraiment elle fait fuir le violeur" d'après 43% des sondés (41% en 2016) et "si elle ne réagit pas ce n'est pas une violence sexuelle" (30% contre 27% en 2016).





"Un possible lien entre cette augmentation et une perception négative par certains répondants (25%) du grand nombre de victimes s'étant exprimées lors de la campagne #MeToo n'est pas exclu", souligne le rapport. "Comme si l'énormité des chiffres leur paraissait invraisemblable". L'étude relève pourtant une bonne connaissance des phénomènes de sidération traumatique pouvant paralyser la victime et l'empêcher de réagir (82% des sondés), et souligne un "paradoxe" alors que 83% des Français déclarent penser que #MeToo a eu un "effet positif" sur la libération de la parole des femmes.