"On nettoyait avant la visite des vétérinaires": comment les élevages sont-ils contrôlés ?

L'association a fait le choix de déposer plainte pour cruauté et a demandé la fermeture urgente de l'élevage. Le bâtiment a été fermé par les autorités, après la diffusion de la vidéo. Tandis que la copropriétaire de l'exploitation parle d'une vidéo "fausse et mensongère", ces images relancent néanmoins la question des contrôles dans ce type d'élevage.

"Le pire élevage" vu depuis plus de dix ans. C'est ainsi que l'association L214 a qualifié l'élevage de canards, de Lichos, dans les Pyrénées-Atlantiques. L'association a diffusé une vidéo dans laquelle on voit des canards, évoluant dans une atmosphère insalubre, au milieu des cadavres putréfiés d'autres bêtes.

C'est un intérimaire qui a donné l'alerte après 8 mois de travail au sein de l'élevage. Au téléphone, il nous en dit plus sur les inspections vétérinaires. "On ne travaillait pas, le jour où les vétérinaires venaient. On nous demandait de nettoyer, quand il y avait des visites prévues", dit-il. "Parce qu'elles étaient prévues, apparemment", poursuit-il. D'après les autorités, plus de 13.000 contrôles ont été menés en 2019. Problème : les visites sont annoncées à l'avance. A l'avance certes mais elles sont strictes, selon cet éleveur du Béarn. "Je ne comprends pas que ce qu'on a vu dans la vidéo ne puisse pas être détecté. Je ne comprends pas. Les contrôles vont jusqu'à faire des prélèvements sur les murs, pour y détecter éventuellement des bactéries, des virus etc...", explique-t-il.