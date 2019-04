Maltraitance animale : faut-il interdire les carrousels de poneys ?

C'est la version vivante du traditionnel carrousel de chevaux en bois, des poneys tournant en rond dans des attractions. Des images filmées par des passants circulent sur le net, et soulèvent l'indignation quant au traitement des animaux. Depuis quelques années, ces attractions fleurissent dans tout le pays. Les associations de protection animale demandent une loi pour les abolir.



