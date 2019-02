Mandres-les-Roses : le collège Simone Veil fermé pour défaillances structurelles

Le collège Simone Veil de Mandres-les-Roses ne date que de 2006, mais il est déjà en piteux état. Le conseil départemental a été contraint de le fermer depuis le 1er février 2019 et une procédure judiciaire a été lancée contre les entreprises qui ont construit le bâtiment. En attendant une répartition des effectifs dans les collèges environnants, les collégiens révisent sur une plateforme en ligne.



